كوالكوم تزيح الستار رسميا عن المعالج Snapdragon 8cx من أجل حواسيب Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit الذي أقيم بجزيرة هاواي، قامت شركة كوالكوم بإزاحة الستار رسميا عن معالج جديد لحواسيب Windows 10 يدعى Snapdragon 8cx. ويأتي هذا المعالج الجديد لخلافة المعالج Snapdragon 850، ولكنه يأتي مع العديد من الإختلافات.

في حين أن Snapdragon 850 كان مجرد نسخة معدلة من المعالج Snapdragon 845 المخصص للأجهزة المحمولة، فالمعالج Snapdragon 8cx الجديد يعد أول معالج من شركة كوالكوم مصمم خصيصًا لحواسيب Windows 10. وقد تم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ويجب أن يكون داخل الحواسيب المعروضة للبيع في الربع الثالث من العام المقبل.

تقول شركة كوالكوم بأن المعالج Snapdragon 8cx يعد بتقديم ضعف أداء المعالج Snapdragon 850. وعلاوة على ذلك، تقول شركة كوالكوم كذلك بأنه في حالة تشغيل تطبيقات Windows ARM الأصلية، فيجب للمعالج Snapdragon 8cx أن ينافس معالجات Intel Core i5 U-Series من شركة Intel. وكان المعالج Snapdragon 850 قد فاز على المعالج Intel Core i5-6300U في إختبار النوى المتعددة، وكان متأخرًا قليلاً في إختبار النواة الواحدة، لذا من الواضح أنه ينبغي مقارنة المعالج Snapdragon 8cx مع الجيل الثامن الحالي من المعالج Intel Core i5.

سيتولى معالج الرسوميات الجديد Adreno 680 في Snapdragon 8cx التعامل مع شاشات 4K HDR المزدوجة، كما أنه سيحصل على العتاد اللازم لتسريع تشغيل فيديوهات 4K HDR بمعدل 120 إطار في الثانية. وعندما يتعلق الأمر بالنوى المستخدمة في المعالج Snapdragon 8cx، فهي من طراز Kryo 495. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا المعالج يضم كذلك المودم Qualcomm X24 الذي يعد بسرعة تحميل تبلغ 2Gbps وسرعة رفع تصل إلى 316Mbps.

المعالج Snapdragon 8cx سيدعم كذلك الجيل الثالث من PCI-E والجيل الثاني من USB 3.1، فضلا عن الذواكر التخزينية NVMe SSD. وسيساعد Hexagon 685 DSP في تعزيز تجربة المساعد الرقمي Cortana و Alexa، كما أنه سيكون هناك الجيل الرابع من الذكاء الإصطناعي التابع لشركة كوالكوم.

يتم دعم البلوتوث 5.0 أيضًا، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4. لا شك أن Snapdragon 8cx هو معالج كوالكوم الأسرع على الإطلاق، وبالتالي فهو يستحق بجدارة أن يكون القلب النابض في حواسيب الويندوز 10 المحمولة القادمة مع العلم بأنه سيساهم أيضا في تحسين عمر البطارية على هذه الأجهزة بشكل كبير جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، Snapdragon 8cx هو أول معالج من شركة كوالكوم يحصل على شهادة Windows 10 Entreprise، وهو أمر حاسم لإعتماده من قبل الشركات المهتمة بمنصة متصلة دائمًا للحواسيب الشخصية. أما وقد قلنا ذلك، فدعونا الآن نتطرق إلى الإسم الغريب : “cx”. حسنًا، الحرف C يعتبر إختصارًا لـ Compute، في حين يعد الحرف X إختصارًا لكلمة Extreme.