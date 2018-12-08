شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطلق كمبيوتر مكتبيا ذكيا يعمل بالإيماءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة cemtrex الأمريكية جهاز كمبيوتر مكتب ذكى "SmartDesk" بمميزات فريدة، يأتى على رأسها إمكانية التحكم فيه عن طريق الإيماءات، كما يحتوى على ماسح ضوئى للوثائق، ويمكن لمستخدميه ظبطه حسبما كان وضعه واقفاً أم جالسا.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية يشمل الـ" SmartDesk" الجديد على 3 شاشات حاسوب ذى بطاريات "built in"، وكذلك شاحن لاسلكى وسماعات للرأس وغيرها من المميزات الحديثة ، ويبلغ ثمنه 4500 دولار.

وقالت شركة cemtrex إن الاختراع الجديد يعد بمثابة "محطة العمل الأكثر تقدمًا فى السوق" التى تمزج بين "الأجهزة المستقبلية وبرامج الإنتاجية الرائدة".

وأوضحت الشركة: "ركزت العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة على تكنولوجيا الهواتف المحمولة على مدى العشرين سنة الماضية ، لكن هذه التقنيات لن تكون فعالة بشكل كبير فى العمل سواء كان فى المنزل أو المكتب"، وأضاف، "كجهاز متكامل سلس، يزيل SmartDesk العديد من نقاط الضعف فى أماكن العمل الحديثة ، بما فى ذلك الفوضى ، والأسلاك المتشابكة ، والتكنولوجيا التى عفا عليها الزمن ومشاكل التوافق عبر الأجهزة."