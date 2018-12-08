شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Command & Conquer: Rivals تصل لجميع مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة EA فى وقت سابق أنها تستعد لطرح نسخة محدثة من لعبة Command & Conquer القديمة، وهو ما قامت به الشركة من خلال طرح إصدار Command & Conquer: Rivals، حيث أشارت الشركة إلى توافر الإصدار التجريبى للعبة على نظام تشغيل أندرويد، وذلك قبل أن تطرحها رسميا مؤخرا.

وتعد لعبة Command & Conquer: Rivals واحدة من الألعاب الاستراتيجية، يتم ممارستها فى الوقت الفعلى بين اللاعبين، لذا ستمنح Command & Conquer: Rivals اللاعبين معارك حية سريعة وجذابة، حيث ستسود المهارة والاستراتيجية في وقت واحد.

وتقدم اللعبة فريقين، ولكل فريق قادة وقدرات مختلفين، إلا أنها فى نفس الوقت لا تقدم التجربة الكاملة كما هو الحال على أجهزة الكمبيوتر، كما أن حجم الخريطة محدود نوعا ما، ويمكن للمستخدمين تحميل اللعبة من متجر بلاى ستور بشكل مجانى.