شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" تكشف عن أكثر الفيديوهات انتشارا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام خلال شهر ديسمبر، كشفت منصة "يوتيوب" الشهيرة المملوكة لجوجل، عن ترتيبها Rewind الخاص بأكثر الفيديوهات مشاهدة على مستوى العالم، إذ كشفت يوتيوب عن أكثر الفيديوهات مشاهدة، وجاء فى المركز الأول To Our Daughter لـ Kylie Jenner بعدد مشاهدات وصل إلى 77 مليون مشاهدة، وفى المركز الثانى Real Life Trick Shots 2 لـ Dude Perfect بـ 135 مليون مشاهدة ثم فى المركز الثالث we broke up لـ David Dobrik.

أكثر فيديوهات يوتيوب مشاهدة:

To Our Daughter

Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

we broke up

Walmart yodeling kid

Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

Build Swimming Pool Around Underground House

Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | L M CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NH N QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

أكثر المقاطع الموسيقية انتشارا

Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Urtla Music]

Drake - God's Plan

Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

لكن يجب ملاحظة أن يوتيوب لا تعتمد فقط على المشاهدات لتحديد أكثر الفيديوهات انتشارا، وإنما كذلك تعتمد على عوامل أخرى كالتفاعل والنشر وغيرها.