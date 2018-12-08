كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مفك براغي مغناطيسي مستلهم من الذكرى الخمسين لإنزال أبولو 11 على سطح القمر

متابعة-سنيار: على منصة التمويل كيك ستارتر، تم الكشف عن مفك البراغي المغناطيسي Magnet الذي استلهم من الذكرى الخمسين لإنزال أبولو 11 على سطح القمر.

يمكن للمستخدم بناء وإصلاح وضبط حتى أصغر مشروع DIY بدون جهد مع هذا المفك الكامل الدقة والأدوات.

يمتد المفك إلى أربعة ارتفاعات مختلفة تقدم أطوالها 8 بوصة، و7 بوصة، و6 بوصة، و5 بوصات، مع وضعين مباشرين قصيرين، ليصبح المجموع ستة مسافات عمل مختلفة، مما يسمح بالوصول إلى أماكن صعبة، كما يسمح لك بالتحكم حتى في أصغر مسمار بيد واحدة فقط.

صمم المفك من قبل فريق مقره في إسبانيا، وهو متاح للدعم على منصة Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 21 يورو أو 19 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى الداعمين خلال شهر يوليو 2019.