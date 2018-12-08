شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يكشف أبرز إحصائيات 2018 Year In Review والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها كل عام، أتاحت شركة فيس بوك للمستخدمين القدرة على استعراض أبرز الأحداث الخاصة بهم خلال العام من خلال ميزة year in review، والتى تأتى فى شكل فيديو، يضم أهم ما قام المستخدم بنشره من صور وتعليقات وغيرها من الأشياء المسلية.

وقالت فيس بوك فى منشور لها على مدونتها الخاصة:" نصدر اليوم 2018 Year In Review، والتى تركز على أهم الطرق التى يتصل بها الأشخاص فى جميع أنحاء العالم بمجتمعاتهم على فيس بوك".

وقالت فيس بوك إن فعالية "اليوم العالمى للمرأة " أو International Women’s Day، كان للعام الثانى على التوالى والذى يوافق 8 مارس، هو الحدث الأكثر انتشار ومناقشة بين المستخدمين مقارنة بأى حدث آخر.

أما March for Our Lives، وهو الحدث المتعلق بالناجين من العنف فى باركلاند، بولاية فلوريدا، عن هذه المسيرة فى 18 فبراير، والتى دفعت الحوار والعمل حول العالم، إذ بدى أكثر من مليون شخص اهتمامًا بحضور الحدث على فيس بوك، وقاموا بجمع أكثر من 2.5 مليون دولار من خلال حملة جمع التبرعات على Facebook.

فيما كان حدث Civic Engagement، الخاص بالانتخابات الرئاسية البرازيلية فى 7 أكتوبر، وانتخابات منتصف المدة الأمريكية فى 6 نوفمبر هى أهم لحظات الحوار حول الانتخابات والانتخابات.

توجّه أكثر من 383 مليون مشجع كرة قدم من جميع أنحاء العالم إلى فيسبوك للتعبير عن فرحتهم بفرقهم المفضلة من خلال 2.3 مليار منشور وتعليقات وردود فعل ومشاركة، فيما كان فوز فرنسا فى كأس العالم فى 15 يوليو والمباراة التى جمعت منتخب إنجلترا فى نصف النهائى ضد كرواتيا فى 11 يوليو الماضى من أكثر اللحظات التى تمت مناقشتها خلال هذا العام.

أو حفل الزفاف الملكى، بين الأمير هارى وميجان ماركل فى 19 مايو، إذ قام 42 مليون شخص على فيس بوك بالحديث عن الاحتفال والعروسين.

تم الاحتفال فى 18 يوليو بمرور 100 عام على ولادة نيلسون مانديلا، ودخل ملايين الأشخاص إلى فيس بوك للاحتفال بتكريس حياة مانديلا لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

أو الحفاظ على التراث على قيد الحياة: فقد العالم العديد من الأشخاص المؤثرين والملهمين فى عام 2018، بما فى ذلك الموسيقار أريثا فرانكلين وأفيتشى، والعالم ستيفن هوكينج

وأوضحت فيس بوك أنه بداية من 10 ديسمبر، سيكون بإمكان مستخدمى فيس بوك رؤية مقاطع فيديو مخصصة لأبرز الأحداث التى مرت بهم خلال هذا العام فى "شريط الأحداث"، إذ يهدف هذا الفيديو إلى عرض لحظات خاصة من عام 2018 شاركتها أو تم وضع علامة عليها، وجمعها فى فيديو قصير يمكن تعديله ومشاركته.