شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أمريكيون يتمكنون من تحديد كيف تكونت الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا فى ديفيس الأمريكية لفهم الكيفية التى تكون بها كوكب الأرض. وأشار موقع "Phys.org"، المعنى بالعلوم، إلى وجود 3 فرضيات رئيسية حول أصل كوكبنا، وتنص إحدى تلك الفرضيات على أن الأرض نمت بسرعة نسبية (من سنتين إلى 5 ملايين سنة)، حيث أخذت الماء والغازات الضرورية للحياة من السحب المحيطة بالشمس الصغيرة.

بينما تشير نظرية أخرى إلى أن جزيئات الغبار تحولت تحت تأثير إشعاع الشمس إلى أجسام سماوية، وبالتالى أصبحت مصدرا للمركبات الضرورية، ووفقا للنظرية الثالثة فإن الأرض تطورت ببطء بسبب النيازك الغنية بالماء والأوكسجين والنيتروجين.

ولتحديد النظرية الأقرب إلى الواقع قام العالم بتحليل نسبة نظائر النيون، التى أخذها وشاح الأرض أثناء تكوين الكوكب. ويعتبر النيون غازا نبيلا، لا تؤثر عليه العمليات الكيميائية والبيولوجية، على عكس بخار الماء وثانى أكسيد الكربون أو النتروجين.

ومن ضمن تلك العمليات، درس الباحثون عينات من الحمم الوسائدية، التى تتشكل نتيجة ثوران البراكين تحت المياه أو الجليد. وأخرجت بعثة خبراء من جامعة رود آيلاند عينات من قاع المحيط الأطلسى، لتصبح بعد ذلك متاحة لجميع العلماء.

وقام الباحثون بتدمير الصخور فى غرفة محكمة الإغلاق وحللوا تركيب الغازات. وحصلوا بذلك على نسبة نظائر النيون للفرضيات الثلاث حول تكوين الأرض. ورجحت تلك النسبة الفرضية الأولى لتكون الأرض.

وخلص أحد العلماء المشاركين فى البحث كورتيس وليامز إلى أن هذا مؤشر واضح على وجود النيون فى وشاح الأرض. ونظرا إلى أنه يعتبر مؤشرا للغازات الأخرى، فإن المواد الضرورية للحياة "الهيدروجين والماء وثانى أكسيد الكربون والنيتروجين" تراكمت فى وقت واحد.