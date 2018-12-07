مايكروسوفت “تقتل” إيدج وتلجأ إلى غوغل والأخيرة ترحب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:49 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستنقل متصفحها “إيدج”، الخاص بنظام التشغيل ويندوز 10، بحيث يعمل بمحرك غوغل مفتوح المصدر “كروميوم”، في خطوة ستعني أن المتصفح سيصبح أكثر توافقية بكثير مع مواقع الويب، وقد رحبت شركة غوغل بهذه الخطوة في حين لم تُبد موزيلا، صاحبة متصفح فايرفوكس، الترحيب ذاته.

هذه الخطوة الكبيرة لمايكروسوفت، التي اعتبرتها مواقع تقنية كثيرة بمثابة إقرار صريح بهزيمة إيدج أمام متصفح كروم لغوغل، ستعني احتمالات عدة، أبرزها أن متصفح إيدج ربما سيختفي من الوجود ليحل مكانه متصفح جديد كليا، أو أنه سيحافظ على اسمه لكن ستتغير البنية التحتية التي سيقوم عليها.

وفي جميع الأحوال فإن مايكروسوفت ستكون قادرة على المساهمة في شفرة متصفح كروم لضمان تحسين أدائه على أجهزة ويندوز 10.

وفي أول رد على خطوة مايكروسوفت، قال متحدث باسم غوغل “كروم كان بطلا في الويب المفتوح منذ طرحه، ونحن نرحب بانضمام مايكروسوفت إلى مجتمع المساهمين في كروميوم”.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، “نتطلع إلى العمل مع مايكروسوفت ومجمع معايير الويب للتقدم في الويب المفتوح ودعم خيار المستخدم وتقديم تجارب تصفح عظيمة”.

موزيلا من جهتها لم تبد الترحيب ذاته وأبدت نوعا من التحفظ عندما قال المتحدث باسمها إن “هذا يزيد من أهمية دور موزيلا باعتباره الخيار المستقل الوحيد”.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “فينتشر بيت” المعني بشؤون التقنية، “لن نقبل بأن يكون إنجاز غوغل للويب هو الخيار الوحيد الذي يجب أن يمتلكه المستهلكون. ولهذا السبب بنينا فايرفوكس في المقام الأول، ولأجل ذلك سنكافح دائما من أجل شبكة مفتوحة حقا”.

المصدر : مواقع إلكترونية