شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر على المستخدمين الحديث عن "تفضيلاتهم الجنسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك بتعديل معايير المجتمع الخاصة بها، وإدخال معايير جديدة حيز التنفيذ، والتى من شأنها أن تمنع المستخدمين من مناقشة تفضيلاتهم الجنسية على الشبكة الاجتماعية.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فقد تم الكشف عنها لأول مرة فى شهر أكتوبر، وتشير هذه المعايير الجديدة إلى أنه لن تسمح للمستخدمين بذكر أى شىء يتعلق بالتفضيلات الجنسية، كذلك فإن أى منشور او تعليق حول هذا الأمر سيتم إزالته من قبل فريق الإشراف على فيس بوك.

لكن حتى الآن يبدو أنه من الممكن التحدث عن المحتويات الجنسية على خدمات مملوكة لفيس بوك مثل واتس آب وماسنجر، فيما قالت فيس بوك فى تصريح لها، إن هذه ه الخطوة تهدف إلى بلورة سياستها المتعلقة بالاستغلال الجنسى، وأضافت أنها وضعت هذه القواعد الجديدة بمشاركة من منظمات خارجية متخصصة فى قضايا سلامة النساء والأطفال.