سنرى هاتفين على الأقل متوافقين مع شبكات 5G من شركة سامسونج في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة الإتصالات الأمريكية Verizon أول من أعلن في هذا الأسبوع أنها ستبدأ ببيع هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة سامسونج في النصف الأول من العام 2019. بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت شركة AT&T بدورها أنها ستقوم ببيع هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة سامسونج أيضًا في النصف الأول من العام المقبل. والآن، أعلنت شركة الإتصالات الأمريكية AT&T أنها ستعرض في الواقع هاتفين من شركة سامسونج متوافقين مع شبكات الجيل الخامس 5G لعملائها في العام المقبل.

قامت شركة AT&T بنشر بيان صحفي اليوم تؤكد فيه أنها تعمل مع شركة سامسونج من أجل ” جلب هاتف 5G آخر ” لعملاء AT&T في العام 2019. وسيتمكن هذا الهاتف من الوصول إلى كل من الطيف 5G mmWave و 6GHz. من المفترض أن يكون هذا هو الفرق الرئيسي بين هاتف 5G الأول الذي ستقوم شركة سامسونج بإطلاقه وهاتف 5G الثاني، فالهاتف الثاني سيدعم مجموعة أوسع من ترددات 5G، فالتردد الفرعي 6GHz سيكون مفيدًا بشكل خاص لتحسين التغطية.

الجميع يتوقع رؤية هاتف سامسونج الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في أوائل العام المقبل، ونحن نراهن على أن هذا الهاتف سيكون Galaxy S10. وتقول شركة AT&T أنها ستقوم بتقديم هاتف سامسونج الثاني المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في النصف الثاني من العام المقبل. وبالتالي، هذا يلمح إلى أن الهاتف الثاني لن يكون سوى Galaxy Note 10.

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