مبيعات الهاتف Pocophone F1 كسرت حاجز 700 آلف وحدة في غضون ثلاثة أشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Pocophone F1 في شهر أغسطس الماضي، وأصبح على الفور من بين هواتف الشركة الأكثر مبيعًا. هذا الهاتف المزود بالمعالج Snapdragon 845 والمتوفر بسعر مغري للغاية بلغت مبيعاته 700 آلف وحدة على مستوى العالم في غضون ثلاثة أشهر. وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل نائب رئيس شركة Xiaomi، السيد Manu Kumar Jain في حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

ذكر السيد Manu Kumar Jain بأنه على الرغم من أن Poco تعني صغير باللغة الإسبانية، إلا أن مجتمع Poco أصبح كبيرًا جدًا في غضون ثلاثة أشهر فقط. يعتبر Pocophone F1 أحد العوامل الرئيسية لهيمنة Xiaomi في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك تأمين المركز الأول في الهند في الربع الثالث من هذا العام، على الأقل وفقا لمؤسسة Counterpoint المتخصصة في بحوث السوق.

يباع الهاتف تحت إسم Poco F1 في الهند ويمكن شراؤه هناك مقابل أقل من 300 دولار أمريكي. وفي أوروبا تكلف نسخة 6GB/64GB من هذا الهاتف أقل من 350 يورو. وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 845، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية ضخمة، ومستشعر لبصمات الأصابع، وتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه، ومكبرات مزدوجة للصوت، وكاميرا مزدوجة في الخلف.

Boom! We've got 700,000 #POCOF1 users across the globe.



POCO means little in Spanish. Glad to see the POCO community has become so big globally in a matter of months. 🙏



Thank you POCO fans, more power to you!#MasterOfSpeed #GoPOCO @IndiaPOCO pic.twitter.com/ylxIACWTU5