شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو .. صاروخ "فالكون 9" يفشل فى الهبوط ويسقط فى مياه المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت شركة سبيس إكس فى عملية إطلاق أحد صواريخ "فالكون 9" القابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وذلك لأول مرة منذ إطلاقه فى فبراير الماضى، فيما نشرت مجلة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الصاروخ فى مياة المحيط بدلا من العودة إلى منصة الهبوط.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير "إيلون موسك" الصاروخ "فالكون 9" من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملا 64 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار قريب من الأرض، فى مهمة وصفتها الشركة بأنها أكبر مهمة من نوعها لصاروخ ينطلق من الولايات المتحدة.

ومن جانبه علق إيلون ماسك على الواقعة من خلال حسابه الخاص على تويتر،" السبب فى سقوط فالكون هو توقف المضخة الهيدروليكية للزعنفة الشبكية"، وأضاف لقد تم إطلاق "فالكون 9" بدون أية مشكلات، فهو غير تالف، ولكن يبدو أنه لم يتمكن من العودة إلى منصة الهبوط الخاصة به".

ويشار إلى أن تلك العملية هى ثالث رحلة للفضاء يقوم بها الصاروخ "فالكون 9" مما يمثل حجر زاوية آخر على طريق تكنولوجيا "سبيس إكس" منخفضة التكلفة التى تقوم على إعادة استخدام الصواريخ.

وأظهرت لقطات حية عودة المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض كما هو مخطط بعد الإطلاق وهبوطها على سفينة قبالة الساحل الجنوبى لولاية كاليفورنيا.