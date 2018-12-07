هذه هي الألعاب الـ 36 الكلاسيكية التي لن تشق طريقها لجهاز Playstation Classic

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فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Sony عن جهاز Playstation Classic الذي كان في الأساس محاولة من شركة Sony للتنافس مع شركة Nintendo التي قامت بدورها بإعادة إطلاق أجهزتها القديمة مثل Nintendo NES Classic و Nintendo SNES Classic. وكما أوضحنا لكم من قبل، فقد قامت شركة Sony بتضمين العديد من الألعاب بشكل مسبق في جهاز Playstation Classic، ولكن إتضح أن قائمة الألعاب إختلفت قليلاً بين النسخة اليابانية والنسخة التي حصلت عليها باقي العالم.
ومع ذلك، نعتقد بأن قائمة الألعاب هذه لم يتم تحديدها على الأرجح، وأن لدى شركة Sony على الأرجح بعض الأفكار المختلفة عن الألعاب التي يجب تضمينها قبل الإستقرار على القائمة التي نعرفها الآن. الآن بفضل عملية التنقيب عن البيانات في الجهاز، يبدو أن لدينا فكرة تقريبية عن الألعاب التي كانت شركة Sony تفكر في تضمينها في جهاز Playstation Classic. ووفقا للشفرة المصدرية المنشورة على منصة GitHub، فهذه الألعاب تشمل :
- Chocobo’s Mysterious Dungeon
- Colin McRae’s Rally
- Crash Bandicoot
- Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
- Driver
- Ehrgeiz
- Fighting Force
- Gran Turismo
- Grand Theft Auto 2
- Harry Potter and the Philosopher’s Stone
- Kaegero
- Klonoa: Door to Phantomile
- Kula World
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- Medal of Honor
- MediEvil
- Mega Man Legends
- Mr. Driller G
- Paca Paca Passion
- PaRappa the Rapper
- Parasite Eve
- RayStorm
- Ride Racer
- Silent Hill
- Spec Ops: Stealth Patrol
- Street Fighter Alpha 3
- Street Fighter EX Plus Alpha
- Suikoden
- Tomb Raider
- Tomb Raider 2, Tomba!
- Tony Hawk’s Pro Skater 2
- Toy Story 2
- Vagrant Story
- Wild Arms 2
- Xevious 3D/G+
ومن غير الواضح لماذا بعض ألعاب البلايستيشن الأكثر كلاسيكية مثل Crash Bandicoot لم تكن ضمن قائمة الألعاب التي تم إختيارها لتأتي مسبقًا مع جهاز Playstation Classic، على الرغم من أننا نعتقد بأنه قد يكون لذلك علاقة بحقيقة أنها بحاجة إلى الكثير من التغييرات على المستوى البرمجي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون لبعض الألعاب مثل Harry Potter بعض المشاكل على مستوى الترخيص والتي قد لا تكون بالضرورة تستحق العناء. على أي حال، ما رأيكم في هذه القائمة؟ هل هناك ألعاب ترغب في رؤيتها تشق طريقها إلى Playstation Classic؟
المصدر.
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