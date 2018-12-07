هذه هي الألعاب الـ 36 الكلاسيكية التي لن تشق طريقها لجهاز Playstation Classic

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Sony عن جهاز Playstation Classic الذي كان في الأساس محاولة من شركة Sony للتنافس مع شركة Nintendo التي قامت بدورها بإعادة إطلاق أجهزتها القديمة مثل Nintendo NES Classic و Nintendo SNES Classic. وكما أوضحنا لكم من قبل، فقد قامت شركة Sony بتضمين العديد من الألعاب بشكل مسبق في جهاز Playstation Classic، ولكن إتضح أن قائمة الألعاب إختلفت قليلاً بين النسخة اليابانية والنسخة التي حصلت عليها باقي العالم.

ومع ذلك، نعتقد بأن قائمة الألعاب هذه لم يتم تحديدها على الأرجح، وأن لدى شركة Sony على الأرجح بعض الأفكار المختلفة عن الألعاب التي يجب تضمينها قبل الإستقرار على القائمة التي نعرفها الآن. الآن بفضل عملية التنقيب عن البيانات في الجهاز، يبدو أن لدينا فكرة تقريبية عن الألعاب التي كانت شركة Sony تفكر في تضمينها في جهاز Playstation Classic. ووفقا للشفرة المصدرية المنشورة على منصة GitHub، فهذه الألعاب تشمل :

Chocobo’s Mysterious Dungeon

Colin McRae’s Rally

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back

Driver

Ehrgeiz

Fighting Force

Gran Turismo

Grand Theft Auto 2

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Kaegero

Klonoa: Door to Phantomile

Kula World

Legacy of Kain: Soul Reaver

Medal of Honor

MediEvil

Mega Man Legends

Mr. Driller G

Paca Paca Passion

PaRappa the Rapper

Parasite Eve

RayStorm

Ride Racer

Silent Hill

Spec Ops: Stealth Patrol

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter EX Plus Alpha

Suikoden

Tomb Raider

Tomb Raider 2, Tomba!

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Toy Story 2

Vagrant Story

Wild Arms 2

Xevious 3D/G+

ومن غير الواضح لماذا بعض ألعاب البلايستيشن الأكثر كلاسيكية مثل Crash Bandicoot لم تكن ضمن قائمة الألعاب التي تم إختيارها لتأتي مسبقًا مع جهاز Playstation Classic، على الرغم من أننا نعتقد بأنه قد يكون لذلك علاقة بحقيقة أنها بحاجة إلى الكثير من التغييرات على المستوى البرمجي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون لبعض الألعاب مثل Harry Potter بعض المشاكل على مستوى الترخيص والتي قد لا تكون بالضرورة تستحق العناء. على أي حال، ما رأيكم في هذه القائمة؟ هل هناك ألعاب ترغب في رؤيتها تشق طريقها إلى Playstation Classic؟

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