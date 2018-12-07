شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد رسميا اعتماد متصفحها Edge على مشروع Chromium والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا أنها تعمل بالفعل على نسخة جديدة من متصفح Edge التابع لها، مبنية على منصة جوجل Chromium وهى نفس المنصة المبنى عليها متصفح جوجل كروم، مع فصل تحديثات متصفح إيدج عن تحديثات نظام ويندوز وذلك لكى تكون عملية تحديثه أسرع، وهو ما يعنى أنه سيتم تشغيل إيدج من خلال محركات Blink و V8 JavaScript.

ووفقا لما نشره موقع gsmarena الهندى، فإن فصل تحديثات المتصفح عن النظام سيجعل مايكروسوفت توفير متصفح إيدج لمستخدمين ويندوز 7 و 8 وكذلك ستوفر نسخة من متصفح إيدج لنظام آبل macOS، فيما ستبدأ الشركة فى توفير نسخة تجريبية من المتصفح مبينة على Chromium بداية العام القادم.

كم جهتها عبرت شركة جوجل عن سعادتها بانضمام مايكروسوفت لمنصتها Chromium وأنها ستعمل بجانبها لكى يقدم كلاهما متصفحات أفضل للمستخدمين وتوفير تجربة تصفح جيدة، أما شركة موزيلا التى تمتلك متصفح "فايرفوكس" المنافس لمتصفحى كجوجل كروم وإيدج، فقالت إن هذا أمر غير جيد وإنها ليست سعيدة به.