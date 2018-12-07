Xiaomi تطور الذكاء الإصطناعي DeepExposure لإستعادة التفاصيل من الصور العالية التعرض

فاطمة أيت طالب - دبي - الكاميرات في هواتفنا الذكية اليوم تعتمد على المستشعر لإلتقاط الصور وعلى المعالج لمعالجة الصور بعد ذلك. الآن، قدمت شركة Xiaomi طريقة تهدف إلى حل مشكلة شائعة للبكسلات الصغيرة، وهي المدى الديناميكي المحدود، وذلك من خلال إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي لإصلاح التعرض في الصور.

ولكن ليس الصورة بأكملها، بدلا من ذلك يتم تقسيم الصورة إلى صور فرعية ويتم ضبط تعرضها بشكل منفصل. ثم يتم دمج الأجزاء المختلفة لتشكيل الصورة النهائية. خذ هذه الصورة على سبيل المثال، المباني بيضاء، والغيوم بيضاء والسماء العالية التعرض بيضاء كذلك. الذكاء الإصطناعي المطور من قبل شركة Xiaomi والذي تطلق عليه إسم DeepExposure، قام بعمل رائع في إستعادة التفاصيل.

لتدريب الذكاء الإصطناعي، إستخدم المهندسين في شركة Xiaomi الصور من قاعدة بيانات MIT-Adobe FiveK. تحتوي على صور RAW غير محررة بالإضافة إلى الصور نفسها التي تم تنقيحها بواسطة خمسة خبراء علمًا أن المهندسين في الشركة الصينية إستخدموا 3000 صورة، مع إختيار الصور التي تم تنميقها من قبل خبراء متمرسين.

تعمل التقنية على الصور المنخفضة الدقة، والهدف الأساسي هو إبتكار أفضل المؤشرات لفلاتر الصور الكلاسيكية. فكر في تضمين هذه التقنية في برنامج Adobe Lightroom. هذا يبسط عملية التعلم، ولكن ينبغي أيضا أن يؤدي إلى تسريع معالجة الصور.

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