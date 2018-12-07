شركة جوجل تؤكد خططها لإغلاق خدمة المحادثات Google Allo في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في وقت سابق أنه وفقا لمصادر مطلعة على خطط شركة جوجل، فيبدو أن هذه الأخيرة تتطلع لإغلاق تطبيق المحادثات Google Allo. على عكس حالة الإرتباك التي حصلت مع Google Hangouts، فيبدو أن الشائعات كانت صحيحة هذه المرة، فقد أكدت شركة جوجل منذ ذلك الحين أنها ستقوم بإغلاق تطبيق Google Allo في العام المقبل.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” سيستمر تطبيق Google Allo في العمل حتى مارس 2019. وحتى ذلك الحين، ستتمكن من إستخراج كل سجلات المحادثات الحالية من التطبيق – فيما يلي تعليمات حول كيفية القيام بذلك. لقد تعلمنا الكثير من تطبيق Google Allo، وعلى وجه الخصوص ما هو ممكن عندما تدمج ميزات التعلم الآلي، مثل Google Assistant في المحادثات “.

كما قامت شركة جوجل أيضا بإعادة تأكيد خططها لـ Google Hangouts حيث أوضحت من جديد بأنه في المستقبل، سيتمكن المستخدمون المنتظمون من إستخدام Hangouts Chat و Hangouts Meet. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة جوجل بالقول : ” تركز كل من Hangouts Chat و Hangouts Meet في المقام الأول على التعاون الجماعي مع عملاء Google G Suite، وفي مرحلة ما ستكون تلك الخدمات متاحة لمستخدمي Google Hangouts الحاليين أيضًا. نحن ملتزمون تمامًا بدعم مستخدمي Hangouts في هذه الأثناء “.

ومن المؤسف أن نرى مشروع Google Allo لم يدم طويلاً، ولكن في نهاية المطاف إغلاق هذا التطبيق من قبل شركة جوجل ليس مفاجئًا، وإختيار شركة جوجل التركيز على Android Messages و RCS يلمح بوضوح إلى أنه لم تكن لدى الشركة خطط كبيرة لخدمة Google Allo.

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