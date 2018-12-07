شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ماسنجر لايت" يحصل على تحديث جديد .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فيس بوك تحديثا جديدا لتطبيق Messenger Lite التابع لها على منصة اندرويد، والذى وفر العديد من المميزات بما فى ذلك دعم إرسال الصور المتحركة GIF، إلا أن المستخدمين سيكونون بحاجة إلى لوحة مفاتيح تابعة لجهة خارجية للبحث وإرسال صور Gif، إضافة إلى دعم التطبيق حاليا لمختلف خيارات الألوان والرموز التعبيرية.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فلاستخدام الرموز التعبيرية، فإن كل ما يحتاجه المستخدم، هو الضغط على زر المعلومات فى لجزء العلوى الأيسر لتغيير الألوان والألقاب والرموز التعبيرية بكل سهولة.

وعندما يقوم المستخدم بإجراء أى تغيير، سيشاهد الأصدقاء الاخرين هذه التغييرات التى قام بها المستخدم، كما يمكن الآن مشاركة الملفات والصور والفيديوهات والملفات الصوتية بسهولة عبر التطبيق، وذلك من خلال الضغط على علامة "+" واختيار الملف أو الصورة من النافذة المنبثقة، ثم الضغط على "إرسال".

ورغم أنه يأتى فى مساحة تقل عن 10 ميجا بايت، إلا أن تطبيق Messenger Lite يمكنه إجراء مكالمات الفيديو، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة لجودة وسرعة Messenger Lite، كما قالت الشركة إنها تقوم أيضاً بالاستثمار لمعالجة الأخطاء بشكل فورى أو انتهاك المحتوى بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على أكثر التجارب الإيجابية الممكنة فى برنامج Messenger Lite.