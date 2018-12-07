شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة جديدة بساعتها الذكية تتيح اكتشاف مشاكل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل ميزة جديدة فى ساعاتها الذكية " أبل ووتش"، تتيح للمستخدمين التعرف على معدل ضربات القلب وانتظامه، مع تنبيه المستخدمين فى حالة وجود أى مشكلة به، وذلك من خلال شريط يشبه "رسم القلب" يظهر على شاشة الساعة.

وقال موقع سى إن بى سى ، إن تلك الميزة يمكن استخدامها بالشكل الصحيح لمن يتعدون الـ 22 عاما، وهى الميزة التى تم العمل عليها منذ عدة سنوات من قبل خبراء أبل، حتى تم الحصول على تصريح لها والتمكن من إطلاقها أمس الخميس.

وقالت أبل، أن التصريح الذى حصلت عليه هو الأول من نوعه لتطبيق يمكنه العمل بتمكن فى مجال كهرباء القلب، من الهيئات التنظيمية الفيدرالية فى سبتمبر الماضى.

وأجرت أبل دراسات ما قبل السريرية على اكثر من 2000 شخص، كما اجرت 600 تجربة سريرية أخرى، للتأكد من أن التطبيق يمكنه التمييز بكل وضوح بين نبض القلب الطبيعى وغير الطبيعى للأشخاص المختلفة، وكذلك إيقاع الجيوب الانفية، والرجفان الأذينى.

وأوضح الموقع طريقة العمل قائلا، "بمجرد تثبيت أحدث البرامج على ساعتك ، تحقق من تطبيق الساعة على جهاز أيفون الخاص بك، ومن هنا، قم بالتمرير لأسفل إلى صحة القلب وسترى قائمة جديدة من الخيارات للحصول على مجموعة من الإشعارات لأبل للكشف عن إيقاع غير منتظم ، وللاطلاع على قراءات تخطيط القلب الخاص بك، ( أطلب ميزة "ECG" ، ولها اختصار آخر هو "EKG.")