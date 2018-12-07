النسخة المتوافقة مع شبكات 5G من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 ستضم المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - تعقد شركة الإتصالات الصينية China Mobile حاليًا مؤتمرها السنوي للشركاء في العاصمة الصينية بكين. تعد شركة Xiaomi واحدة من الشركات التي تشارك في الحدث، وقد إستغلت هذه الفرصة لعرض النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 والمزودة بالمودم Qualcomm X50. تم عرض هذا الهاتف مع مواصفاته التقنية الكاملة، وإلى جانب المواصفات المعتادة، فقد إتضح أن هذا الهاتف سيأتي أيضا مع المعالج Snapdragon 855.

ووفقا لشركة Xiaomi، النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 تجمع بين المعالج الرائد الجديد من شركة كوالكوم والمودم Qualcomm X50 الجديد مع تكنولوجيا الإستقبال الخاصة بها للوصول إلى سرعة تحميل تبلغ 2Gbps. وخلال العرض التجريبي، إرتبط الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 بشبكة 5G، وتصفح بعض صفحات الويب وتشغيل مقاطع الفيديو.

سيحتفظ الهاتف الجديد بنفس التصميم والأبعاد، ومن المحتمل أن تكون باقي المكونات الداخلية للهاتف مماثلة للنسخة الحالية من الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 والتي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي، بحيث من المفترض أن يأتي بدوره مع شاشة قابلة للسحب، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وشاشة تغطي نسبة كبيرة من واجهة الجهاز، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة تملك القدرة على تصوير الفيديوهات بمعدل 960 إطار في الثانية.

أخبرت شركة Xiaomi الجمهور في مؤتمر الشركاء أن عملية التطوير بدأت في العام 2016، في حين تم الوصول إلى التصميم النهائي في العام 2017. في شهر سبتمبر الماضي، نشر المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin صورة للهاتف Xiaomi Mi Mix 3 وهو يعمل على شبكات الجيل الخامس 5G في أحد مختبرات الشركة. وستقوم شركة Xiaomi الآن بإختبار هاتفها الرائد الجديد بالتعاون مع شركة China Mobile في الصين، وستطلق الهاتف في أوروبا في الربع الأول من العام 2019.

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