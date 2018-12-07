الهاتف HTC Exodus 1 متوفر الآن للشراء، ويجري شحن الدفعة الأولى من الطلبات

فاطمة أيت طالب - دبي - HTC Exodus 1 والذي يعد الهاتف الأول من شركة HTC الذي يستند على تكنولوجيا البلوكشين أصبح متوفرًا الآن للشراء بشكل سمي. وبدأت شركة HTC فعلاً بشحن الدفعة الأولى من الطلبات. وفي حالة إذا كنت ترغب في شراء واحد، فبإمكانك ذلك بإستخدام إحدى العملات الرقمية مثل Litecoin و Bitcoin و Ethereum. وفي الوقت نفسه، إنضم مؤسس Litecoin، المهندس Charlie Lee إلى فريق Exodus كمستشار.

ما يجعل هذا الهاتف مميزًا هو محفظة العملات الرقمية Zion والتي تم تطويرها من قبل الشركة. إنها تستخدم الجيب الأمني للمعالج Snapdragon 845 لإبقاء مفاتيحك مخفية عن أجزاء غير موثوقة من نظام الأندرويد والتطبيقات.

سيقوم تطبيق Zion بتحويل الهاتف HTC Exodus 1 إلى محفظة فعلية للعملات الرقمية الخاصة بك. ولكن ماذا لو فقدت الهاتف؟ حسنًا، في حالة إذا حدث ذلك سيكون بإمكانك إسترداد المفاتيح من خلال إستخدام Social Key Recovery لإختيار العديد من الأشخاص الموثوق بهم بطريقة تمكنهم من إعادة إنشاء مفتاحك الخاص إذا إجتمعوا جميعًا معًا.

لدى الهاتف HTC Exodus 1 روابط أعمق إلى عالم العملات الرقمية. سيقوم بتشغيل تطبيقات “Dapps” اللامركزية والتي تعمل في وقت واحد على العديد من الأجهزة لضمان الحصول على نتائج يمكن الوثوق بها ولا يمكن التلاعب بها. لم تكشف شركة HTC عن الكثير من التفاصيل، ولكن من المفترض أن يتم تشغيلها فوق الإثيريوم.

أما بالنسبة للهاتف نفسه، فهو يضم شاشة بحجم 6 إنش وبدقة +QuadHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكر داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأساسي. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم بطارية بسعة 3500mAh ويحمل شهادة IP68 مما يجعله مقاومًا للماء والغبار.