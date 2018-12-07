آبل تطلق أخيرًا غطائها الواقي الرسمي للهاتف iPhone XR

فاطمة أيت طالب - دبي - إستغرقت شركة آبل وقتًا طويلاً قبل أن تقوم بذلك، ولكن الشركة قامت أخيرًا اليوم بالكشف عن الغطاء الواقي الرسمي الأول للهاتف iPhone XR والمتوفر حاليًا للشراء على المتجر الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت. يكون لدى شركة آبل عادة مجموعة متنوعة من الأغطية الواقية الجاهزة لأي من هواتفها الذكية الجديدة، ولكن لسبب ما لم تقم الشركة بذلك مع iPhone XR.

لا تكن متحمسًا كثيرًا، فشركة آبل قامت بغطاء واقي واحد فقط للهاتف iPhone XR، على الأقل في الوقت الراهن. هذا الغطاء الواقي الرسمي الجديد مصمم ليظهر تصميم iPhone XR في حين يحميه أيضًا ضد السقطات والخدوش.

ووفقا لشركة آبل، فهي تقول بأن هذا الغطاء الواقي الجديد ” رقيق وخفيف وسهل الإمساك “، وأشارت كذلك إلى أن هذا الغطاء الواقي مصنوع بإستخدام مزيج من مادة البوليكاربونات المرنة، وبالتالي فهذا الغطاء الواقي مناسب تمامًا للأزرار من أجل سهولة الإستخدام “. وعلاوة على ذلك، تقول شركة آبل بأن هذا الغطاء الواقي يضم طلاء مقاوم للخدوش في كل من الداخل والخارج. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الغطاء الواقي لا يكبح خاصية الشحن اللاسلكي.

عموما، هذا الغطاء الواقي متوفر الآن للشراء في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 39 دولار أمريكي.

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