OnePlus تحاول إبقاء سعر هاتفها المتوافق مع شبكات 5G تحت سقف 1000$

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau على المسرح في مؤتمر Qualcomm Tech Summit الذي عقدته شركة كوالكوم ليعلن للجميع أن شركة OnePlus ستكون أول من يقوم بإستخدام المعالج Snapdragon 855 في هواتفها الذكية لدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وكانت الشركة قد أكدت في السابق عن خططها لإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن الآن قررت الشركة الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي مقابلة أجراها مع موقع Engadget، صرح الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بأن شركته تبذل قصارى جهدها في محاولة لتسعير هاتفها الذكي المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بأقل من 1000$. في السابق كانت هناك مقالات تشير إلى أن شراء هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2019 قد لا يكون فكرة جيدة نظرًا لأن هذه التكنولوجيا لا تزال جديدة نسبيًا، وبالتالي هذا يعني أيضًا أنها ستكون باهظة الثمن.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة OnePlus قادرة على إبقاء سعر هاتفها الرائد المقبل منخفضًا أم لا، ولكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن أسعار الهواتف الذكية أخذة في الإرتفاع. وبالتالي، أصبحت الهواتف الذكية الرائدة تكلف أكثر من 1000 دولار أمريكي بعدما كانت تكلف نصف هذا المبلغ تقريبًا قبل سنتين أو ثلاث سنوات.

لحسن الحظ، لم تكسر شركة OnePlus حاجز 1000$ حتى الآن، ونأمل أن تواصل القيام بذلك في العام 2019. لكن هذا يعني أيضًا أن هاتف OnePlus المقبل سيكون باهظًا، فمن الممكن أن يصل سعره إلى 750$ أو حتى 850$. وفي كلتا الحالتين، سوف ننتظر ونرى.