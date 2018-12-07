طقس السبت.. بشرى سارة للمواطنين.. واستمرار الأمطار بهذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وشهدت البلاد الساعات الماضية موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15

ومطروح العظمى 19 والصغرى 14

سوهاج العظمى 21 والصغرى 11

قنا العظمى 22 والصغرى 12

أسوان العظمى 22 والصغرى 13