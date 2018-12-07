شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تختبر ميزة جديدة للتسوق عبر الفيديو المباشر فى ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر حاليا شركة فيس بوك ميزة جديدة تعرف بـ live video shopping، والتى تتيح للتجار التواصل مع المستخدمين عبر دردشة الفيديو المباشر، إذ يمكن للعملاء أخذ لقطة شاشة للمنتجات التى يرغبون فى شراءها، ثم يقومون باستخدام تطبيق ماسنجر، لإرسالها للبائع والذى يمكنه بعجد ذلك طلب الدفع من خلال تطبيق الدردشة.

فيما تؤكد فيس بوك أن ميزة التسوق الجديدة قيد الاختبار حاليًا مع مجموعة محدودة من الصفحات فى تايلاند، وأضافت أنها سمعت ردود فعل من المستخدمين فى تايلاند بأن الميزة الجديدة، ساعدت البائعين على توضيح كيفية استخدام المنتجات أو ارتداؤها وتوفير فهم أكثر عنها.

كما يخطط فيس بوك لتجارب جديدة فى مجال التجارة مثل تأجير المنازل فى تبويب Marketplace فى تايلاند، حيث يقول "مايانك ياداف"، مدير منتجات فيس بوك لقطاع Marketplace: "تعد تايلاند واحدة من أكثر مجتمعات السوق نشاطًا"، ويتم الآن تشغيل اختبار التسوق المباشر، والذى يسمح للصفحات بتنبيه المعجبين بأنهم يتيحون خيار الفيديو المباشر مع العملاء، ويمكن للتجار إجراء الحجوزات وطلب الدفعات من خلال تطبيق ماسنجر بسهولة.