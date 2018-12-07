شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاحتيالها على المستخدمين.. جوجل تزيل 22 تطبيقا من متجر أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل ما يصل إلى 22 تطبيق أندرويد من متجر "بلاى ستور"، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة Sophos الأمريكية للأبحاث، التى أوضحت أن هذه التطبيقات تم تصميمها لخداع المعلنين وتحصيل الأرباح عن طريق تزوير نقرات الإعلانات وخداع المعلنين فى نفس الوقت.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد تم تثبيت هذه التطبيقات الـ 22 أكثر من 2 مليون مرة من قبل مستخدمى أندرويد، وقد استخدمت جميع هذه التطبيقات برامج ضارة لخداع جميع مستخدمى هواتف أندرويد، إلا أن الأمر المثير للانتباه على حد وصف التقرير، هو أن عملية تزوير "النقرات" لم يلاحظها أحد منذ بعض الوقت.

ويضيف التقرير أيضًا أن بعض التطبيقات مؤرخة بأربعة أعوام على الأقل، وقد تم تنزيلها ملايين المرات، ومع ذلك، تم إنشاء غالبية هذه التطبيقات فى يونيو من هذا العام، ولكى تتمكن من جذب انتباه المستخدمين نحو التطبيقات الزائفة، ظهرت الإعلانات داخل نافذة التصفح الخفى، حيث أدى تفاعل المستخدم الزائف معها إلى الحصول على نقرات زائفة من الإعلانات.

وسيحدث هذا الإجراء فى أى وقت سواء كان المستخدم يستخدم التطبيق أم لا، وعادة لن يعرف المستخدمين ذلك، ولكن إذا كانت بطارية الهاتف تستنزف بسرعة أو زاد استخدام البيانات، فهذا يعنى أن المستخدم قد قام بتثبيت أحد هذه التطبيقات على هاتفه الذكي

قائمة التطبيقات اتلى أزالتها جوجل تشمل كل من:

Snake Attack

Math Solver

ShapeSorter

Tak A Trip

Magnifeye

Join Up

Zombie Killer

Space Rocket

Neon Pong

Just Flashlight

Table Soccer

Cliff Diver

Box Stack

Jelly Slice

AK Blackjack

Color Tiles

Animal Match

Roulette Mania

HexaFall

HexaBlocks

PairZap