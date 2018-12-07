7 معلومات حول قمرى "سعودى سات 5" بعد إطلاقهما (فيديو)

كتب هيثم سلامة أطلقت المملكة العربية السعودية ، قمرى استطلاع سعودى سات 5 اليوم صباح الجمعة، التى صنعت فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقا لرؤية المملكة 2030. ونشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمى على تويتر، معلومات حول إطلاق قمرى ببرنامج الفضاء السعودى من قاعدة جيوجوان الصينية، سعودى سات 5-B ، و سعودى سات 5-A، اليوم فى الساعة 7:55 بتوقيت السعودية.

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