شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "حدث فى 2018".. تويتر تكشف أبرز إحصاءاتها حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة التواصل الاجتماعى المصغر "تويتر" عن أبرز أحداث العام 2018 من الأخبار والأحداث الترفيهية والرياضية، إلى الحوارات المحلية، والتى نشرتها تحت هاشتاج "#حدث_فى_2018"، وفيما يلى نعرض أبرز الحقائق عنها كما يلى: - التغريدة الأكثر اقتباسا فى عام 2018 فى تويتر - التغريدة الأكثر اقتباسا فى عام 2018 فى تويتر - أكثر تغريدة تم عمل "رتويت" لها فى عام 2018: - أكثر تغريدة تم عمل "رتويت" لها فى عام 2018: - أكثر تغريدة حصلت على علامات الإعجاب فى عام 2018: - أكثر تغريدة حصلت على علامات الإعجاب فى عام 2018: وشارك المغردون أكثر من "نصف مليار" صورة GIF متحركة.

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