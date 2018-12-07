جارتنر: مبيعات الساعات الذكية يبلغ 74 مليون وحدة في 2019

تتوقع مؤسسة جارتنر للأبحاث أن تصل المبيعات العالمية للأجهزة القابلة للارتداء إلى 225 مليون جهاز في 2019، أي بزيادة مقدارها 25.8 في المئة بالمقارنة مع عام 2018، وتتوقع أن يصل إنفاق المستهلك النهائي على الأجهزة القابلة للارتداء في 2019 إلى مبلغ 42 مليار دولار، بحيث تبلغ حصة الساعات الذكية من هذا الإنفاق 16.2 مليار دولار.

وقال آلان أنتين، كبير المدراء لدى مؤسسة جارتنر: “يدعم سوق الساعات الذكية اليوم ارتفاع سعر البيع الوسطي لساعة آبل واستقراره نسبيًا، لكن سعر البيع الوسطي للساعات الذكية معد للهبوط ببطء من 221.99 دولار في 2018 إلى 210 دولار في 2022، وذلك بسبب المنافسة بالأسعار وانخفاض تكاليف الانتاج والمكونات نتيجة لزيادة الكميات، وستبقى العلامات التجارية القوية مثل آبل والساعات التقليدية تحاول الحفاظ على استقرار السعر”.

كما سيشهد عام 2019 بيع 74 مليون ساعة ذكية، مما سيجعل الساعات الذكية الفئة الأبرز من بين كافة الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، لكن مؤسسة جارتنر تتوقع تبوأ أجهزة الأذن الفئة الأبرز مبيعًا مع حلول 2022، حيث يتوقع أن تبلغ مبيعاتها 158 مليون جهاز مقابل 115 مليون ساعة ذكية في 2022.

وتنقسم فئة الساعات الذكية مع نضوج سوقها إلى أربع أنواع بحسب المزودين: ساعات العلامات التجارية البارزة في إلكترونيات المستهلكين، وساعات العلامات التجارية التقليدية وساعات دور الأزياء وساعات الأطفال، إضافة إلى علامات تجارية تقدم منتجاتها لأغراض خاصة والشركات الناشئة التي تستهدف شريحة معينة من المستهلكين مثل الأفراد المصابين بحالات طبية تستدعي المتابعة.

وبالرغم من تمتع الأسماء التجارية البارزة في إلكترونيات المستهلكين بموقع متقدم، مثل آبل وفيت بيت وسامسونج، إلا أن علامات تجارية أخرى تتهيأ لدخول المنافسة.

وقال السيد أنتين: “ستنال الساعات التقليدية مثل فوسيل وكاسيو حصة سوقية جراء تقديمها لخيارات وتصاميم أكثر مقارنة بساعات العلامات التجارية التقنية”، وأضاف قائلاً: “نعتقد بأن الساعات التقليدية وساعات دور الأزياء ستشكل ما يصل إلى 20 في المئة من إجمالي الوحدات المباعة بحلول عام 2022”.

نمو قوي متوقع لأجهزة الأذن

تتوقع مؤسسة جارتنر أن تبلغ حصة أجهزة الأذن مثل سماعات آبل AirPods و IconX من سامسونج و BackBeat FIT من شركة بلانترونيكس أكثر من 30 في المئة من إجمالي الأجهزة القابلة للارتداء بحلول عام 2022، وذلك بفضل زيادة قدراتها بأكثر من إجراء الاتصال والترفيه.

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وتستخدم أجهزة الأذن بشكل رئيس حاليًا في التدريب على اللياقة البدنية والصحية، والاتصالات والترفيه، والأجهزة الطبية والمهنية والمساعدة السمعية.

وتحتوي الأجيال المستقبلية من أجهزة الأذن على مساعدات شخصية افتراضية، مما سيمكن استخدامها في الكثير من المهام، مثل الاستعلام والحصول على التوجيهات بدون استعمال اليدين، وبالنتيجة ستقلل أجهزة الأذن من استخدام الهواتف الذكية، حيث ستتولى تنفيذ الكثير من المهام التي ينجزها المستخدمون اليوم بمساعدة هواتفهم الذكية.

ازدياد تكلفة الشاشات المثبتة بالرأس

تنحصر حالات استخدام شاشات الرأس الانغماسية بشكل رئيسي في تجربة الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، لكن التوجه العام السائد عند المستهلكين كان محدودًا بسبب مدى توافرها وتكلفتها ومدى الراحة في استخدامها وتصميمها غير الأنيق وعوامل أخرى.

وكان المحرك الأساسي لشاشات الواقع المعزز المثبتة بالرأس استخدامها من قبل الشركات، حيث تستخدم كأدوات دون تدخل اليدين لتحسين إجراءات العمل والتدريب.

في حين تستخدم شاشات الواقع الافتراضي المثبتة بالرأس بشكل رئيسي لأجل الترفيه والألعاب، لكن لا يزال هناك فجوة بين توقعات المستهلكين وما يمكن أن تقدمه هذه التقنية الحالية، وهذا الأمر سيتغير لكن مقابل ثمن.

وقال السيد أنتين عن هذه الفئة: “بعكس ما نراه في الفئات الأخرى، سيرتفع سعر البيع الوسطي بنسبة 19.2 في المئة حتى عام 2022، وذلك لأن المحتوى الأفضل يتطلب تقنية أفضل”.