إريكسون وفولفو تتعاونان في مجال السيارات المتصلة بالإنترنت

تم اختيار شركة إريكسون Ericsson من قبل مجموعة فولفو Volvo للسيارات لتوفير منصة سحابة للسيارات المتصلة بالإنترنت من إريكسون لتمكين خدماتها الرقمية الخاصة بالسيارات في أكثر من 120 بلداً حول العالم طوال السنوات الخمس المقبلة.

وتعمل شركة فولفو للسيارات، شأنها شأن الشركات الرئيسية الأخرى في قطاع تصنيع السيارات، على زيادة التركيز على تأمين خدمات المركبات ذات الجودة العالية، حيث تعزز الرقمنة أهمية خدمات البرمجيات.

كما ستستفيد الخدمات أيضاً من السرعة المتزايدة والكمون المنخفض والقدرة على تنفيذ المهام الاستثنائية، مثل القيادة الذاتية، والتي سوف تمكنها شبكات تقنية الجيل الخامس التجارية.

ويعتبر هذا التعاون الأهم بالنسبة لشركة إريكسون في مجال سحابة السيارات المتصلة، حيث ستزود شركة فولفو مالكي السيارات والسائقين بأحدث الخدمات المتطورة في مجال الخدمات الرقمية المتصلة بالسيارات مثل التشغيل الآلي، وإدارة السيارات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتنقل، ونظام المعلومات والترفيه.

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وسيتم تسليم السيارات المجهزة بهذه الخدمات عبر العديد من المراكز العالمية، ويضع النظام الأساسي في الاعتبار الالتزامات القانونية والأمنية والخصوصية على مستوى عالمي ويتجانس مع المعايير والقوانين العالمية في هذا الاطار، ومن ضمنها الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR.

ومع تزايد أهمية الخدمات الرقمية لتصبح عامل تفاضل بالنسبة للمستهلكين في مجال السيارات، فإن الحاجة إلى بنية تحتية لتوفير خدمات آمنة وموثوقة، أمر بالغ الأهمية لتوفير جودة الخدمة على نطاق واسع.

وهذا ما تقدمه شبكة سحابة السيارات المتصلة من إريكسون لتتوافق مع توقعات شركة فولفو العالية لناحية ثبات وتوافر الخدمات والتطبيقات، إضافة إلى تمكين شركة فولفو للسيارات بالتركيز على خلق القيمة لتجارب العملاء الرقميين المتصلين بالمركبة على نحو فريد ومميز.

وتعليقاً على التعاون، قالت آسا تامسون رئيسة وحدة الأعمال التكنولوجية والأعمال الجديدة في إريكسون: ” توفر شركة إريكسون منصة عالمية عالية التطور للخدمات المتصلة بشركة فولفو للسيارات. من خلال إزالة التعقيد في مجالات متعددة مثل تشريعات البيانات وإدارة التخزين، وتحسين وقت استجابة الخدمات، كما يعزز نظامنا من تجربة المستخدم الشاملة لخدمات فولفو المتصلة. ستمنح منصة سحابة السيارات المتصلة من اريكسون ابتكارات استثنائية وقدرة أكبر لإطلاق خدمات جديدة لصالح شركاء فولفو للسيارات وعملائها. تتيح المنصة الجديدة أحدث التطورات في مجال الاتصالات والمعلوماتية والملاحة والتشغيل الآلي وإدارة السيارات”.