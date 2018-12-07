أبرز ما حدث على تويتر في السعودية خلال 2018

تستعرض شركة تويتر في نهاية كل سنة أهم أحداث العام بشكل فريد على المنصة من خلال تسليط الضوء على المحادثات حول أكبر القصص خلال العام، وحينما نلخص مشهد العام 2018 على تويتر ننظر إلى المملكة العربية السعودية لنكتشف أهم التغريدات واللحظات البارزة التي شكلت معالم التغريد فيها للعام 2018.



وبينما شهد عام 2018 المزيد من المحادثات الرياضية بين المستخدمين بسبب بطولة كأس العالم، إليكم لمحة عن المواضيع والمحادثات الأخرى التي حازت على أكبر نسبة تفاعل، والتي تمحورت حول أبرز اللحظات في المملكة على المستوى الحكومي والثقافي.

أعلى الوسوم المتعلقة بمناسبات في المملكة العربية السعودية:

1. #رمضان

2. #اليوم_الوطني88

3. #يوم_عرفه

4. #الحج



أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية:

مثلما حدث في العام الماضي، كانت التغريدات التي حازت على أكثر عدد من إعادة التغريد في المملكة، صادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان @KingSalman:



تغريدة خادم الحرمين الشريفين احتفالًا باليوم الوطني السعودي

2. تغريدة خادم الحرمين الشريفين التي هنأ فيها المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك



3. تغريدة خادم الحرمين الشريفين مهنئاً الحجاج بموسم الحج وعيد الأضحى

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4. تغريدة خادم الحرمين الشريفين مهنئاً المسلمين بعيد الفطر

التغريدة الأكثر اقتباساً في المملكة العربية السعودية:

التغريدة الحكومية الأكثر اقتباساً في المملكة العربية السعودية صدرت عن وزارة الصحة، وقدمت فيها فيديو لرفع مستوى الوعي بمرض التهاب الكبد سي

تغريدات ملهمة:

نشرت هذا العام في المملكة عدة تغريدات ملهمة تلقت كثيراً من التفاعل وإعادة التغريد والإعجابات ودارت أكثرها حول تعميق الروابط العائلية:

تغريدة ملهمة من أب أبكم أرسل لابنه فيديو تحفيزي لتشجيعه على التمسك بالتفكير الإيجابي في العمل. وأصبحت تلك التغريدة إحدى التغريدات التي حازت على أكبر عدد من مرات إعادة التغريد في المملكة.

طبيب نشر صورة لنفسه مع والده الطبيب أيضاً مفتخراً بالآباء كقدوة في الحياة. وأصبحت تلك التغريدة إحدى التغريدات التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات في المملكة.

شاب نشر فيديو يصور مقابلة له مع روسي يتقن اللغة العربية، وقدم في المقابلة نصائح عن كيفية إجادة التحدث بلغة أجنبية. وأصبح ذلك الفيديو أحد التغريدات التي حازت على أكبر عدد من الإعجابات في المملكة.

وقامت تويتر، كما في العام الماضي، بإطلاق رمز تعبيري للاحتفال بنهاية العام، والذي يظهر عند التغريد باستخدام الوسمين التاليين بعدة لغات ومنها اللغتين العربية والإنجليزية:#ThisHappened – حدث_في_2018#