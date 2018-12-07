تكنولوجيا: زي النهاردة| Napster تغير صناعة الموسيقى في العالم ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية تقاضيها

زي النهاردة، 7 ديسمبر 1999، رفعت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA دعوى قضائية على خدمة مشاركة الملفات نابستر Napster بدعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر، لسماحها للمستخدمين تنزيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر مجانا دون مقابل.

في نهاية المطاف، حصلت RIAA على أحكام قضائية ضد نابستر، أجبرت الخدمة على تعليق العمليات، وصولا إلى الإفلاس في النهاية، والتسوية بملايين الدولارات بين رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA وأعضائها من ناحية وبين الداعمين الماليين لخدمة نابستر.

بينما كانت القضية ظاهريا تدور حول انتهاكات حقوق الملكية والطبع والنشر، كان الهدف الخفي هو فقدان رابطة RIAA للسيطرة على صناعة التسجيلات في عصر الموسيقى الرقمية والإنترنت، فلم تكن الرابطة مستعدة بعد للشهرة المفاجئة لتنزيلات الموسيقى الرقمية والانتشار الواسع الذي حققته بفضل نابستر، ولم تكن الرابطة جاهزة بأي خطة لاستثمار هذا النجاح.

لم تستطع رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA الوقوف أمام حركة التطور التكنولوجي، فقد ظهرت خدمات أخرى بعد نابستر يصعب السيطرة عليها، فما كان من صناع التسجيلات إلا أن انضموا إلى خدمات تنزيل الموسيقى التجارية مثل iTunes Music Store، ومع ذلك فقد خسروا قدرا كبيرا من السيطرة على السوق، وفرضت أبل Apple سياسة تسعير صارمة أثارت قلق صناع التسجيلات، وبعد النجاح الهائل لخدمة أبل، أصبحت شركة أبل قوة رئيسية في صناعة الموسيقى.

وبدأت خدمة تبادل ومشاركة الملفات نابستر في 1 يونيو 1999، على يد شون فانينج وشون باركر، ووفرت الخدمة طريقة بسيطة للمستخدمين لنسخ ملفات الموسيقى MP3 وتوزيعها، وقد حققت الخدمة شهرة كبيرة، خاصة بين طلاب الجامعات والمراهقين، وقد تسببت الدعوى القضائية التي تحدثنا عنها إلى إغلاق الشركة في 3 سبتمبر 2002، بعد أن أحدثت نابستر ثورة في صناعة الموسيقى والإنترنت.