من هو اللبناني الذي اختارته فيسبوك مديراً إداريا جديدا في منطقة الشرق الأوسط؟

أعلنت شركة فيسبوك عن اختيارها اللبناني رامز طنوس شحادة Ramez Shehadi لشغل منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتولى من منصبه الجديد نمو أعمال الشركة وأنشطتها التجارية ومحفظة التطبيقات والخدمات المرتبطة بأعمالها على مستوى المنطقة.

ويأتي رامز طنوس شحادة إلى فيسبوك جالباً معه خبرات إقليمية وعالمية عريضة في مجال تأسيس وإدارة الأعمال لعدد من الشركات العالمية. وهو حاصل على ماجستير في الهندسة الصناعية عام 1998، من جامعة تورونتو في كندا، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1994 من جامعة روتجرز في الولايات المتحدة الأميركية.



وفي هذا السياق، قال آري كيسيسلو، نائب رئيس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في فيسبوك، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتطورة لا تزال سوقًا رئيسيًا لفيسبوك، حيث يستخدم أكثر من 181 مليون شخص المنصة كل شهر، مشيرًا إلى أن خبرة شحادة العالمية، في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا، ستساعد على دفع زيادة تأثير الخدمات على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في المنطقة، فضلاً عن الحفاظ على التركيز على مهمتمهم في الجمع بين الناس وبناء المجتمع.

وتعليقًا على تعيينه، أعرب شحادة عن حماسه للانضمام لفريق فيسبوك في مثل هذا التوقيت، مشيرًا إلى تطلعه إلى المساعدة في تشكيل الاستراتيجية ودفعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان أن يظل السوق ذات أولوية ومصدرًا للمعلومات على مستوى العالم.

