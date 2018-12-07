آبل تسعى إلى إطلاق منتج جديد لمراقبة النوم

حصلت شركة آبل يوم الأربعاء على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية من أجل جهاز لمراقبة النوم في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير منتج جديد لها.

ولم يُذكر في ملف الموافقة الذي حصلت عليه الشركة تفاصيل عن المنتج، ولكن ورد في وصفه بأنه صُمم بواسطة شركة Beddit بولاية كاليفورنيا.

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هذا وقد كانت آبل قد استحوذت على شركة Beddit في شهر أيار/مايو 2017، وهي تنتج حاليًا جهازًا لمراقبة النوم بسعر 150 دولارًا يوضع بين الفراش وغطائه. وفي عام 2015، أطلقت الشركة جهازًا لمراقبة النوم بسعر 119 دولارًا أمريكيًا.

ويحتوي كلا الجهازين على مستشعر ضغط صغير يقيس ويراقب وقت النوم الكلي للمستخدم، كما يقيس معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، وكم من الوقت يستغرق النوم، وعدد مرات الاستيقاظ ومقدار النوم العميق الذي يحصل عليه المستخدم.

يُشار إلى أن شركة آبل، كما غيرها من شركات التقنية الكبرى، أصبحت تعمل على زيادة ميزات الصحة والعافية في أجهزتها. فعلى سبيل المثال، فإن ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 قادرة على إجراء تخطيط كهربائي للقلب.