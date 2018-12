Waymo تطلق رسميًا خدمتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة تحت إسم Waymo One

فاطمة أيت طالب - دبي -

أعلنت شركة Waymo، التابعة لشركة Alphabet والتي تعد أيضًا الشركة الأم لشركة Google عن إطلاقها لخدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة. أفيد بأن شركة Waymo تتطلع لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها قبل نهاية هذا العام. هذا ما فعلته الشركة اليوم من خلال إطلاق خدمة Waymo One. وستكون هذه الخدمة متاحة في البداية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة من شركة Waymo غير مفتوحة للجميع حتى الآن. سيتم إطلاق الخدمة والإستفادة منها بناء على نظام الدعوات فقط لسكان مدينة فينيكس الذين كانوا من بين الأشخاص الذين تم إختيارهم من قبل الشركة لإختبار سياراتها الذاتية القيادة. سيتمكن هؤلاء الأشخاص الذين تم المصادقة عليهم إستخدام التطبيق للإستمتاع بتنقلاتهم بإستخدام سيارات الأجرة الذاتية القيادة. وسيستمر هذا البرنامج حتى مع إنتقال بعض المختبرين الأوائل إلى Waymo One.

الإختلاف الرئيسي بين أولئك الذين تلقوا الدعوة لإستخدام خدمة Waymo One والمختبرين الأوائل هو أن أولئك الذين أصبحوا جزءًا من Waymo One سيكونون قادرين الآن على مشاركة آرائهم حول الخدمة بشكل علني، وهذا ما ليس بإمكان المختبرين الأوائل القيام به. سيتمكن أيضًا الأشخاص الذين أصبحوا مؤهلين لإستخدام Waymo One إحضار صديق أو أحد أفراد العائلة معهم حتى لو لم يكونوا جزءًا من البرنامج.

على الرغم من أن Waymo تقوم بإختبار السيارات الذاتية القيادة بدون سائقي السلامة خلف المقود، فإن جميع السيارات في أسطول Waymo One ستضم سائقي السلامة للإشراف على السيارات. سيتم فتح خدمة Waymo One للمزيد من الأعضاء، فالشركة تعتزم إضافة المزيد من السيارات وتوسيع النطاق الذي تغطيه الخدمة.

ستكون خدمة Waymo One متاحة في مناطق Chandler و Tempe و Mesa و Gilbert على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. سيتم توسيعها تدريجيا لتصل إلى المزيد من الأحياء في منطقة فينيكس.