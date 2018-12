OnePlus ستكون أول شركة في العالم تستخدم المعالج Snapdragon 855 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون المعالج Snapdragon 855 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا هو المعالج الرائد لشركة كوالكوم في العام المقبل، وكما هو متوقع، فسوف يتم إستخدام هذا المعالج في العديد من الهواتف الذكية الرائدة القادمة في العام 2019. على أي حال، في إعلان مثير للإهتمام، إستلم الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau المسرح في مؤتمر Snapdragon Tech Summit المنعقد حاليًا بجزيرة هاواي حيث كشف أن شركة OnePlus ستكون أول من يستخدم المعالج Snapdragon 855.

من المثير للإهتمام أنه عندما تفكر في الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف التي تستخدم نظام الأندرويد في أجهزتها، فهناك العديد من الشركات الكبرى مثل Samsung و Oppo و Xiaomi التي قد تعتقد بأنها ستكون أول من يستخدم المعالج الأحدث من شركة كوالكوم. وبالتالي، إن حقيقة أن OnePlus ستكون أول من يستخدم هذا المعالج تقول الكثير عن مدى التقدم الذي حققته الشركة منذ إطلاق هاتفها الذكي الأول OnePlus One.

في حين أن المعالج Snapdragon 855 يأتي مع التحسينات المعتادة على مستوى الأداء والكفاءة في إستهلاك الطاقة، فواحدة من الميزات الرئيسية لهذا المعالج هو أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. سبق لشركة OnePlus تأكيد خططها الخاصة لإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، على الرغم من أن الشركة إقترحت بأن هذا الهاتف لن يكون OnePlus 7، وإنما سيكون جزءًا من سلسلة جديدة تمامًا من الهواتف الذكية.

ليس هناك تاريخ محدد لموعد إطلاق هذا الهاتف، ولكن بالنظر إلى أننا سنرى هواتف أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 في أوائل العام 2019، مثل الهاتف Galaxy S10، فهذا يعني بأنه يفترض أن تكون لدى شركة OnePlus المزيد من التفاصيل في الشهر أو الشهرين المقبلين. في هذه الأثناء، نشرت الشركة تغريدة تؤكد فيها أنها ستتعاون مع شركة الإتصالات البريطانية EE لإطلاق هاتفها الذكي المتوافق مع شبكات 5G في أوروبا خلال العام 2019.

We are taking the next step in our journey to the top of the global flagship market! OnePlus and @EE will join forces to deliver a #5G ready flagship in early 2019. https://t.co/NYppNZ6nYF #SnapdragonSummit pic.twitter.com/bXo0hulRmo