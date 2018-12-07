آبل تصدر تحديثات iOS 12.1.1 و MacOS Mojave 10.14.2 و TvOS 12.1.1 للأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 12.1.1 لكافة الأجهزة المتوافقة. هذا التحديث يبلغ حجمه 377 ميغابايت على الهاتف iPhone XR، ولكن الحجم الدقيق للتحديث يختلف بإختلاف الجهاز. ويمكنك تحميل هذا التحديث عبر الهواء أو عبر iTunes.

تحديث iOS 12.1.1 الجديد يجلب معه فقط بعض التحسينات الطفيفة وبعض الإصلاحات. إحدى الإضافات هي دعم تشغيل شركات إتصالات إضافية في هواتف iPhone الثنائية الشريحة SIM. في الأساس، هذا التحديث يتيح لهواتف iPhone المتوافقة الآن القدرة على إضافة شبكة إحدى شركات الإتصالات إلى الهاتف عن طريق eSIM.

ويحصل الهاتف iPhone XR أيضًا على القدرة على تمديد الإشعارات بإستخدام رد الفعل اللمسي. لقد كان هذا ممكنا في السابق على هواتف iPhone المزودة بتقنية 3D Touch فقط، ولكن الآن يمكنك الضغط على شاشة iPhone XR للقيام بنفس الشيء. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك بعض التحسينات لخاصية FaceTime من خلال إعادة القدرة على التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية بنقرة واحدة، وهي الميزة التي قامت الشركة بإزالتها في نظام iOS 12. كما تم إضافة إمكانية إلتقاط الصور الحية Live Photos في محادثات FaceTime الفردية.

يضيف التحديث أيضًا بعض التغييرات المحددة لمكبر الصوت الذكي Apple HomePod، مثل دعم الصين وهونغ كونغ. وبغض النظر عن iOS 12.1.1، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث MacOS Mojave 10.14.2 لحواسيب Mac المتوافقة، وتحديث TvOS 12.1.1 لأجهزة Apple TV المتوافقة.