شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع بريطانى: النساء البريطانيات يقبلن على شراء الروبوت الجنسى "هنرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع "مترو" البريطانى، عن أن هناك طلبا مرتفعا للغاية من النساء على الروبوت الجنسى الشهير "هنرى" فى بريطانيا، والذى يأتى على شكل رجل، وحسبما يدعى صانعوه، سيتم بدء مرحلة الإنتاج الكامل للروبوت خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية الطلبات عليه من جانب النساء، وسيكون ذلك جنبا إلى جنب غيره من الروبوتات الجنسية الذكورية، والتى تحمل اسم مايكل، ميك ونيت.



هنرى

وتأتى الروبوتات بشكل مشابه للرجال بدرجة كبيرة، كما أنها مزودة بطبقة من الجلد المصنوع من السيلكون وتطبيق يمكن من خلاله تخصيص مواصفات الروبوت، ويقول Matt McMullen من شركة Realbotix: "لقد تلقينا الكثير من الاستفسارات أكثر مما كنا نتوقع من النساء اللواتى لا يرغبن فى شريك جنسى فقط بل رفيق - أى شخص يتحدثن معه".

ووفقًا للشركة يمكن للربوت هنرى الاستماع للمحادثة والرد على المستخدم وتذكر كل شىء يقال له، حتى أنه يلقى النكات.

يذكر أن الشركة طرحت النسخة الأنثوية من هنرى للبيع فى وقت سابق من هذا العام، قائلة فى إعلان أن الجيل الأول من دمية ريالتى إكس مصممة لتكون رفيقة وحبيبة.