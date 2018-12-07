شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك إرسال وعرض صور متحركة عبر تطبيق Messenger Lite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت نسخة Messenger Lite من "فيس بوك" على بعض الميزات الجديدة، واعتبارًا من اليوم، سيتمكن مستخدمو التطبيق من عرض صور GIF المتحركة وإرسالها للآخرين، بالإضافة إلى تغيير طريقة ظهور المحادثات مع الأشخاص والمجموعات ومشاركة الملفات مع الآخرين.

وكان Messenger Lite قادرًا على استقبال ملفات GIF، ولكن لم يكن قادرًا على عرضها بشكلها الطبيعى داخل التطبيق، وكانت تظهر كصور عادية، ولكن الآن سيتغير الأمر، ويوصى فيس بوك باستخدام لوحة مفاتيح GIF تابعة لجهة خارجية مثل Gboard من Google للعثور على صور GIF وإرسالها، ومن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى جعل تطبيقMessenger Lite نفسه أكثر تطورا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إرسال الملفات عبر النظام الأساسى من خلال الضغط على الرمز "+" وتحديد الملف وإرساله، وبالإضافة إلى نقل ملفات GIF، يدعم برنامج Messenger Lite الآن معظم ميزات التخصيص الموجودة فى تطبيق "ماسنجر".

يذكر أن تطبيق المراسلة ذو الحجم القليل المتاح فى أكثر من 100 بلد حصل على إمكانيات الدردشة المرئية فى وقت سابق من هذا العام.