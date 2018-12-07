صورة مسربة تستعرض لنا الهاتف Galaxy S10 مع كاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في وقت سابق من هذا الأسبوع على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم الهاتف +Galaxy S10. وكما رأيتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد تم تصوير الهاتف +Galaxy S10 مع أربع كاميرات في الخلف، ومع كاميرا أمامية مزدوجة في الثقب الموجود على الجانب الأيمن العلوي من شاشة الهاتف.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورة جديدة يقال بأنها للهاتف Galaxy S10. وكما تلاحظون أعلاه، فهذا الهاتف يضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية بدلا من أربع كاميرات مما يوحي إلى إمكانية أن يأتي هذا الهاتف بنفس الكاميرا المستخدمة في الهاتف +Galaxy S9 الحالي. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذه الصورة تستعرض لنا على الأرجح النسخة الأدنى من الهاتف Galaxy S10 لأن الشائعات السابقة إقترحت قدوم الهاتف Galaxy S10 بنسختين، واحدة تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش وكاميرتين في الواجهة الخلفية، في حين تضم النسخة الأخرى شاشة منحنية الطرفين بحجم 5.8 إنش أيضًا مع ثلاث كاميرات في الخلف.

في حالة إذا كانت النسخة الأدنى من الهاتف Galaxy S10 هي المجسدة في الصورة أعلاه، فهذا يعني بأنها ستضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب على عكس النسخة الأخرى المنحنية الشاشة التي تردد بأنها ستضم مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية على مستوى الشاشة، تماما كما هو الحال مع الهاتف +Galaxy S10.

عموما، هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على صورة مسربة للنسخة الأساسية من الهاتف Galaxy S10، ولكن نظرًا إلى أن موعد الإعلان الرسمي بدأت يقترب، فنحن نتوقع الحصول على المزيد من التسريبات ذات الصلة في المستقبل القريب.