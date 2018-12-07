شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تكشف عن تحديثiOS 12.1.1 لهواتف أيفون.. اعرف مميزاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 12.1.1، والذى لا يضم سوى تحسينات طفيفة وإصلاح لبعض الأخطاء، كما يأتى بحجم 377 ميجابايت، لكن يختلف الأمر من هاتف إلى أخر.



ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، يأتى التحديث الجديد بميزة لهاتف iPhone XR، والتى تزود الهاتف بالقدرة على توسيع الإشعارات باستخدام اللمس، وهى الميزة التى كانت متاحة من قبل لكن لهواتف أيفون المزودة بخاصية 3D Touch.

كما يجلب التحديث بعض التحسينات لخدمة FaceTime، إذ أعادت أبل القدرة على التبديل بسرعة بين الكاميرات الأمامية والخلفية بضغطة زر واحدة، والتى تمت إزالتها فى نظام iOS 12، كما تم إضافة ميزة التقاط الصور الحية فى مكالمات FaceTime الفردية.

يضيف التحديث أيضًا بعض التغييرات المحددة لجهاز أبل المنزلى HomePod، مثل الدعم فى البر الرئيسى للصين وهونج كونج.