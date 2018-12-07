شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ياندكس" الروسية تطلق أول هاتف ذكى يعتمد على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق العملاق الروسى ياندكس أمس الاربعاء أول هاتف ذكى له، إذ يتضمن الهاتف الذكى الجديد العديد من التطبيقات، منها طلب سيارات الأجرة وكذلك توصيل الطعام، وسيكون أول هاتف ذكى لـ"ياندكس"، متاحا الخميس فى روسيا عبر الإنترنت وفى بعض سلاسل البيع بالتجزئة للهواتف والأجهزة المنزلية.

ووفقاً لموقع فرنش ويب المعنى بأخبار التكنولوجيا، يصل ثمن الهاتف غلى 238 يورو، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد، وعلى الرغم من أنه من تصميم يانكس الروسية إلا انه يتم تصنيعه فى الصين، كما يحتوى على تطبيقات كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى، ووصفه القائمون على الشركة بأنه طفرة غير مسبوقة فى عالم الهواتف الذكية.