تكنولوجيا: Soda Mobile تعلن خطتها التسويقية في مصر.. مجموعة كبيرة من منتجات إنترنت الأشياء في 2019

أعلنت شركة شيني تكنولوجيTechnology Chenyee الصينية، والمالكة للعلامة التجارية صودا موبايل Soda Mobile، عن خطتها التسويقة بالسوق المصرية لإطلاق مجموعة كبيرة من منتجات إنترنت الأشياء IoT خلال الفترة المقبلة تحت شعار الجودة للجميع وبأسعار تنافسية.

وانتهجت صودا موبايل في أوائل 2018 منظومة بيع تعتمد على تطبيق منصة للبيع والتسويق مباشرةً بنظام الـB2R (من المصنع إلى تاجر التجزئة)، وتقوم السياسة التسويقية علي فكرة إلغاء الوكيل المعتمد لتقليل تكلفة المنتج وخفض تسعيره والعمل مباشرةً من المصنع بالصين إلى يد التاجر، وذلك من خلال تحميل تطبيق خاص بالشركة على هاتف التاجر مما يتيح له التواصل وعمل أوامر الشراء من الشركة الأم، ومع نهاية العام 2018 أصبح عدد المتاجرالمتعاملة يزيد على الـ1500 متجر في القاهرة والجيزة والأسكندرية.

وبحسب بيان صحفي، صرح محمد مراد مدير إدارة العمليات وتطوير الأعمال، قائلا: “إن شركة شيني تكنولوجي سوف تزيد من استثماراتها في السوق المصرية وستضيف مجموعة منتجات إنترنت الأشياء، بالإضافة لمنتجات الهواتف الذكية والإكسسوارات الذي يشهد إقبالاً كبيراً في السوق المصري لثقة المستهلك والتاجر معاً في جودة الإكسسوارات.”

وأوضح مراد أن “منتجات إنترنت الاشياء ستأتي بأعلى جودة وبسعر تنافسي يضمن استمتاع عملائها أيضاً بخدمات ما بعد البيع من خلال فروع شركة راية Raya المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتختتم شركة صودا موبايل Soda Mobile أعمالها في عام 2018 بإطلاق عروض مميزة جداً للهاتف Soda S1 على منصة جوميا Jumia، حيث يتم عمل خصومات على الثمن الأصلي تصل إلى 40% وهو ما يحقق لها حصة كبيرة من السوق المصري مع نهاية هذا العام.

وأضاف محمد مراد: “إن شيني تكنولوجي سعداء بالتعاون مع شركة راية لخدمات ما بعد البيع حيث أنها أحد أكبر الشركات في مصر ذات السمعة الممتازة في هذا المجال.”

ولضمان تطبيق سياسة الشركة في الاهتمام بجودة المنتج وخدمة ما بعد البيع تسعد الشركة بتلقي أي استفسارات أو شكاوى على الرقم المختصر (19397 ).