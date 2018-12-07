شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games المطورة لـ"فورتنيت" تستعد لإطلاق أول متجر على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Epic Games أنها تستعد لإطلاق متجر رقمى جديد يهدف لمنافسة متاجر Steam و GOG وMicrosoft Store على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، إلا أنه على عكس المتاجر الأخرى، فإن Epic Games تعد بمنح مطورى الألعاب نسبة 88٪ من العائدات مع الاحتفاظ بنسبة 12٪ من النفقات العامة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فسيتم إطلاق متجر Epic للألعاب فى وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتم الدخول إلى المتجر من خلال برنامج Epic Games وعبر صفحة الانترنت أيضا بكل سهولة.

ومن جانبها أكدت الشركة أيضا أن ألعابها الخاصة ستقتصر على متجر Epic Games Store على جهاز الكمبيوتر المكتبى ومنصة ماك، وستقوم فى بعض الأحيان بتمويل المطورين لإطلاق الألعاب حصريًا من خلال المتجر التابع لها.