شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك تغيير اسمك بلعبة PUBG ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخذت ألعاب الهواتف الذكية منعطفاً جديداً مع إطلاق النسخة المحمولة من ألعاب Battle Royale، إذ يحتاج اللاعبون للقتال والبقاء من أجل الفوز، فيما تقدم هذه الألعاب رسومات واقعية والعديد من التخصيصات مثل المظهر والاسم وغيرها من الأمور، فعلى سبيل المثال، تطلب لعبة PUBG Mobile الشهيرة من المستخدمين فى عملية الإعداد إدخال أسمائهم وتخصيص الصورة الرمزية أثناء عملية الإعداد الأولى.

لكن فى بعض الأحيان، نبدأ اللعب بسرعة ولا نهتم بهذه التفاصيل الثانوية خاصة الاسم، وقد نرغب فى تغييرها لاحقًا، لذلك فإذا كنت تبحث عن تغيير الاسم فى PUBG فيمكنك إتباع الخطوات التالية كما يلى:

- أولا يجب أن يحصل المستخدم على تحديث اللعبة إلى الإصدار 0.4 أو أعلى.

- كذلك هناك بطاقة داخل اللعبة تعرف بـ ‘Name card' والتى سيحتاج المستخدمين إلى جمعها واستخدامها لتغيير الاسم

** كيف يمكنك الحصول على بطاقات ‘Name card'

- يذهب المستخدم إلى قسم ‘Events’ أسفل اليمين، ويجمع المستخدم أخر مكافئات حصل عليها.

- ينتقل المستخدم إلى قسم Inventory، ويضغط على عنصر Box من الأسفل.

- يبحث المستخدم عن بطاقة ‘Name card' ويضغط عليها.

- سيطلب من المستخدم إدخال الاسم الذى يريد تغييره.

- بمجرد الانتهاء، يضغط المستخدم فوق "موافق" لحفظ التغييرات.

- إذا تم استخدام بطاقة الاسم المضمنة فى التحديث 0.4، فهناك طريقة أخرى لتغيير الاسم فى PUBG.

- فى المستوى 10 من اللعبة، سيحصل المستخدم على "بطاقة الاسم" مرة أخرى، ويمكن له اتباع الخطوات السابقة.