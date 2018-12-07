هايتك دبي 2018 يجمع كبار مجهزي خدمات تكنولوجيا الضيافة في العالم مع محترفي الصناعة الفندقية في الشرق...

دبي - الخليج 365 :

سجلت النسخة الثانية من "هايتك دبي 2018"، أكبر وأشهر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا صناعة الضيافة على مستوى الشرق الأوسط، زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد الزوار إلى جانب حضور العديد من الشركات العارضة البارزة الجديدة. وجمع هايتك دبي الذي أقيم تحت رعاية دبي للسياحة وبتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز (HFTP) وشركة ناسيبا، نخبة من كبار خبراء الصناعة في منبر واحد لعرض وتقديم دراسات حالات إقليمية ودولية رائدة، وإقامة حلقات نقاش تم خلالها طرح أفكار محفزة على التفكير، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تغيير قواعد اللعبة في صناعة الضيافة. وعقد مؤتمر ومعرض هايتك دبي في مدينة جميرا بدبي على مدى يومين من 5-6 ديسمبر (كانون الأول) بهدف تسهيل تبادل المعرفة وتعزيز التواصل وعقد الصفقات بين محترفي الصناعة الفندقية ومجهزي الخدمات التكنولوجية في صناعة الضيافة.

وقال السيد فرانك وولف، استشاري الإدارة المعتمد من هيئة التنفيذيين المهنيين "CAE"، الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز: "إن النمو المطرد الذي يشهده هايتك دبي هو خير دليل على الفرص الهائلة المتاحة لمجهزي الخدمات التكنولوجية في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط. ويتمثل هدفنا الأساسي في جمع قادة صناعتي الضيافة والتكنولوجيا لمشاركة قصص نجاحهم وتسليط الضوء على التحديات المشتركة."

وقد عرضت نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض هايتك دبي أحدث التوجهات والابتكارات الناشئة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وكانت المؤسسة العالمية المتخصصة في صناعة الضيافة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز "HFTP" قد قدمت وللمرة الأولى في دبي فرصة فريدة من نوعها للشركات الناشئة لتقديم مفاهيمها وتصوراتها الثورية المتعلقة بأعمال صناعة الضيافة في المؤتمر من خلال المشاركة في مسابقة رواد الأعمال "Entrepreneur20X". وتصدر المشهد في هايتك دبي أحد نسخ الروبوتات الذكية الشبيهة بالبشر ويعرف باسم بروموبوت، كما شهد المؤتمر تقديم بعض العروض الاستثنائية، مثل العرض التقديمي لشركة إعمار حول فندق المستقبل في معرض إكسبو 2020، والعرض التقديمي لشركة نايتك حول أكبر توظيف في العالم لتقنية إنترنت الأشياء في قطاع الضيافة.

ومن جهته قال رئيس المجلس الاستشاري لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة "هايتك دبي" 2018، السيد لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة سويس-بلهوتيل انترناشيونال: "شهد هايتك دبي نجاحاً منقطع النظير. وقد جمع المعرض الخبراء في مجالي الضيافة والتكنولوجيا لمناقشة القدرات الكامنة للتقنيات التكنولوجية الناشئة في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى تعزيز تجارب الضيوف وتحسين الكفاءة التشغيلية. ولقد كان من المثير للاهتمام رؤية واستكشاف أحدث الابتكارات التي تسهم في إعادة صياغة صناعة الضيافة وإتاحة فرص وآفاق جديدة للنمو".