شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "على بابا" الصينية تعقد شراكة مع بلجيكا لإنشاء أول مركز لوجستى أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع فرنش ويب، إن موقع التسوق الإلكترونى "على بابا" يواصل تقدمه فى القارة الأوروبية، حيث وضع قدمه فى بلجيكا بعد استقراره فى إسبانيا بإطلاق شراكة مع سلسلة مطاعم كبرى.

وتم الاتفاق من قبل مؤسس "على بابا" والحكومة البلجيكية وحكومة اقليم والونيا بتوقيع بروتوكول تعاون بين بعضهم البعض، وتعتبر تلك الخطوة هى الأولى رسميا فى أوروبا، إذ يتم فيها انشاء مشروعات لموقع التسوق الإلكترونى على بابا، وإنشاء أول مركز لوجستى أوروبى.

وعلى أثر تلك الاتفاقية وكجزء من هذه العملية، ستقوم شركة "كاينياو" التابعة لـ "على بابا"، ببناء مستودع مساحته 220000 متر مربع فى مطار لييج البلجيكى.

ولتمويل هذا المشروع، أصدرت الشركة العملاقة الصينية مظروفًا بقيمة 75 مليون يورو، مع بدء الأنشطة المقررة فى عام 2021 المقبل.

وقع على مذكرة تفاهم منصة التجارة الإلكترونية العالمية نائب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دو كرو وكبير مديرى مجموعة على بابا سونج جونتاو.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل خلال حفل التوقيع: " إن التعاون بين الجانبين سيعزز القدرة التنافسية للشركات البلجيكية والأوروبية على الساحة الدولية."

وقال السفير الصينى لدى بلجيكا تساو تشونج مينج: " تشهد بلجيكا الواقعة فى وسط اوروبا زيادة فى الطلب على التجارة الالكترونية، وواثق من أن إقامة منصة التداول الالكترونية فى لييج سيدفع المزيد من الشركات البلجيكية إلى التعاون مع الصين، وتعزيز تصدير منتجات ذات جودة جيدة من بلجيكا إلى الصين."

ووفقًا للاتفاقية الموقعة، ستنشئ على بابا مركزًا رقميًا فى بلجيكا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة عبر الحدود، مما يسهل دخول منتجاتها الى السوق الصينية.

وفى الوقت الحاضر، تم إطلاق منصة التجارة الإلكترونية العالمية فى ماليزيا بآسيا ورواندا فى أفريقيا على التوالى.

وسيمّكِن هذا الإجراء الدولى، شركة الخدمات اللوجستية التابعة لـ "على بابا" من تقديم خدماتها فى جميع أنحاء العالم فى فترة لا تتعدى 72 ساعة.