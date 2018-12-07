شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تعرضه للاختراق.. تعرف على خطوات حذف حسابك من "كورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع الأسئلة والأجوبة "كورا" عن تعرضه لخرق هائل للبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وقال إن التفاصيل الشخصية لما يصل إلى 100 مليون مستخدم عرضة للخطر، والتى تتضمن الأسماء وعناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور المشفرة.

وقدم موقع "سى ان ار اس" النصائح المناسبة لكافة المستخدمين الذين يشعرون بالقلق على حساباتهم ومعلوماتهم التى ادخلوها من قبل، مشيرا إلى أن الحل المناسب هو حذف الحساب.

ومن أبرز هذه النصائح هى تحقق المستخدمين مما إذا كانوا قاموا بتسجيل الدخول إلى كورا عبرفيس بوك، أو جوجل، من خلال الانتقال إلى صورة الملف الشخصى، ثم الإعدادات من القائمة، وبعد ذلك الضغط لعرض الحسابات المتصلة وقطع الاتصال.

كما يجب على المستخدمين التحقق من بريدهم الالكترونى، فقد يتلقى أصحاب الحسابات المتأثرة أيضًا رسائل إلكترونية من الموقع حول اختراق حساباتهم.

أما فى حالة الرغبة فى حذف حساب كورا، فيجب الانتقال إلى إعدادات الخصوصية، ثم حذف الحساب، وستتم مطالبة المستخدمين بإدخال كلمة المرور لتأكيد الحذف، وعدم تسجيل الدخول خلال 14 يوم حتى لا يتم إعادة تنشيط الحساب.