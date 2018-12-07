شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطلق ميزة "الوضع الليلى" قريبا لمستخدمى "أندرويد وIOS" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم واتس آب المملوك لشركة فيس بوك، إطلاق ميزة الوضع الليلى على كافة الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد، و IOS قريبا.

وتحول هذه الخاصية شاشة الهاتف إلى اللونين "الأبيض والأسود" وهو ما يكون أقل ضررا وضغطا على العين فى المساء، وتأتى تلك الخطوة بعدما أصبحت هذه الميزة متاحة فى العديد من التطبيقات مثل يوتيوب وتويتر وخرائط جوجل وغيرها.ويمكن لواتس آب أيضًا إضافة خيارات يتم فيه تنشيط الوضع المظلم تلقائيًا وفقًا للوقت الذى يحدده المستخدم.

وقال موقع جيدجيت نيوز، أن تطبيق واتس آب يطور ميزة أخرى، إذ يعمل على إنشاء رمز فريد لكل مستخدم يمكنه عرضه على الشخص الآخر لإضافته إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به، كما سيقوم رمز الاستجابة السريعة تلقائيًا بتمكين تطبيق واتس آب من حفظه تلقائيًا فى تطبيق جهات الاتصال.

ويذكر أن على الرغم من أن تطبيق واتس آب يعد واحدا من أشهر طرق التواصل والدردشة، إلا انه لم يكن متاحا من قبل على أجهزة التابلت، لكن كشف تقرير جديد نشره موقع فون ارينا الهندى، أن هذا الأمر سيتغير قريبا، إذ أصبح واتس آب أصبح متاحا للتحميل على أجهزة التابلت من متجر "Google Play" رسميا.