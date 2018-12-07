شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 مفاجآت وأسرار كشفت عنها وثائق فيس بوك المسربة من قبل البرلمان البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى البرلمان البريطانى العالم نظرة غير مسبوقة على التكتيكات التى يتبعها الفريق التنفيذى بفيس بوك، إذ نشرت اللجنة الرقمية والثقافية والإعلام والرياضة أمس الأول رسائل البريد الإلكترونى المسربة من قبل فريق قيادة عملاق شبكات التواصل الاجتماعى، التى حصل عليها Six4Three ، مطور التطبيق الذى يخوض معركة قانونية مع فيس بوك، ورصد موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى 7 مفاجآت كشفت عنها هذه الوثائق، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلي:

1. كان لدى فيس بوك قائمة "بالمنافسين الاستراتيجيين"، وأشرف زوكربيرج شخصياً على قائمة منافسى الشبكة الاجتماعية، وكان يقرر ما إذا كان سيتم تقييدهم من الوصول إلى بيانات المستخدم القيمة أم لا.

2. وافق زوكربيرج شخصيًا على قرار فيس بوك بوقف شبكة "فاين" للتواصل الاجتماعى.

3. حاول فيس بوك اكتشاف كيفية الحصول على بيانات مكالمات المستخدمين دون طلب إذن.

4. تم إدراج بعض التطبيقات الأساسية فى قائمة بيضاء، وهى التطبيقات التى أعطيت وصولاً أكبر لبيانات المستخدم.

5. اعترف زوكربيرج بشكل خاص بأن ما هو جيد للعالم ليس بالضرورة جيد لفيس بوك.

6. اقترح زوكربيرج أن بيانات المستخدمين كانت تساوى 10 سنتات فى السنة، رغم تأكيدات الشبكة الاجتماعية دائما بعدم بيعها لبيانات مستخدميها.

7. ناقش المديرون التنفيذيون أكبر تهديد لفيس بوك، وهو الخوف من اندماج عدد من التطبيقات لتنجح فى النهاية فى التغلب على الشبكة الاجتماعية.