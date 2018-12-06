شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تطالب المستخدمين بتحديث أجهزة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، مستخدمى أجهزة أبل على تحديثها على الفور، إذ قال مركز الاندماج الوطنى للأمن الإلكترونى والاتصالات التابع للإدارة NCCIC، أن الهاكرز يمكنهم السيطرة على أجهزة الضحايا.

وطلب المركز من المستخدمين تحديث أجهزة iPhone وApple TV وMac Computer، بالإضافة إلى الاتصال بها لتثبيت أحدث الإصدارات من العديد من البرامج الأساسية، إذ قال فى بيان: "أصدرت أبل تحديثات أمنية لمعالجة نقاط الضعف فى منتجات متعددة، ويمكن للمهاجم استغلال بعض نقاط الضعف هذه للسيطرة على النظام المتأثر".

ويشجع NCCIC المستخدمين والمسئولين على مراجعة صفحات أمان أبل للمنتجات وتطبيق التحديثات الضرورية، بعد أن أعلنت شركة أبل أن وجود عيب أمنى فى متصفح سفارى، وiTunes for Windows وiCloud for Windows يمكن أن يسمح بـ"إخفاء شريط العناوين"، ما يعنى عرض صفحات الويب للعنوان الخطأ.

ويمكن أن يستخدم الهاكرز هذا الأمر لجذب الضحايا إلى موقع خبيث مصمم لسرقة البيانات، وخداعهم ليعتقدوا أنها صفحة آمنة، وقد يتيح هذا الخطأ أيضًا "انتحال الواجهة"، ما يعنى أنه يمكن تغيير موقع الويب ليخدعك لتسليم التفاصيل المصرفية أو البيانات الأساسية الأخرى.